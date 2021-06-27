ЛНР итоги 21–27 июня: Новые обстрелы со стороны ВС Украины, 80-летие начала ВОВ

Луганск, 27 июня. Украинские силовики на текущей неделе три раза нарушили перемирие, обстреляв территорию Луганской Народной Республики. По данным Народной милиции, ВСУ открывали огонь из минометов и гранатометов в направлении трех населенных пунктов. Кроме того, разведка ЛНР обнаружила 46 единиц бронетехники в жилых массивах 11 населенных пунктов у линии соприкосновения.

Миграционная служба МВД Луганской Народной Республики упростит процедуру оформления страхового номера индивидуального лицевого счета (СНИЛС) Российской Федерации для жителей республики, получающих гражданство РФ в упрощенном порядке, об этом заявил во вторник глава ЛНР Леонид Пасечник. Он уточнил, что с 2019 года паспорта РФ получили более 250 тысяч жителей ЛНР.

На текущей неделе по всей территории республики прошли митинги, посвященные 80-ой годовщине начала Великой Отечественной войны. Леонид Пасечник, депутаты парламента, Народная милиция и другие жители ЛНР почтили память погибших в Великой Отечественной войне и в современном конфликте в Донбассе и возложили цветы к Пилону Славы в Луганске.

«Для нас, жителей Донбасса, понятия «фашизм» и «война» понятны, потому что в 2014 году мы вынуждены были взять в руки оружие, чтобы защитить свои дома, защитить свою родную землю и отстоять свое право говорить на родном и понятном нам языке... Я уверен, что и в этот раз мы одержим победу. Именно мы будем водружать знамя Победы над рассадником фашизма в городе Киеве», — заявил Пасечник на митинге.

В день 80-й годовщины начала Великой Отечественной войны у мемориала Неизвестному солдату в Алчевске состоялась церемония принесения клятвы молодого пополнения военно-патриотического движения «Молодая Гвардия — Юнармия». 250 юношей и девушек поклялись быть верными своей Родине, гордо нести почетное звание юнармейца, защищать память своих предков.

Федеральное агентство новостей /

В рамках празднования Дня молодежи в ЛНР прошел Международный конкурс патриотической песни имени Михаила Матусовского «С чего начинается Родина». На участие в нем подали заявки более 60 вокалистов и ансамблей ЛНР, ДНР и Российской Федерации. Гран-при конкура завоевал студент из ЛНР Игорь Колосов.