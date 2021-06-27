Жителям России назвали способ возврата денег при оплате товара по QR-коду

Москва, 27 июня. Возврат денежных средств при оплате по QR-коду в системе быстрых платежей (СБП) происходит мгновенно, для этого нужно представить чек, а также сообщить номер телефона и банк.

Осуществить возмещение денег можно в случае, если возврат товара или услуги предусмотрен законом, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Национальной системы платежных карт (НСПК). Процедура через СБП не отличается от процедуры возврата оплаты банковскими картами или наличными.

Система быстрых платежей начала действовать в России в конце января 2019 года. С ее помощью россияне могут переводить друг другу деньги по номеру телефона, а также оплачивать товары и услуги посредством QR-кода.

Малый и средний бизнес стал чаще использовать СБП после заявления президента РФ Владимира Путина о возмещении комиссии. В июне текущего года в банках наблюдается трехкратный рост интереса.