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Открытие детсадов в Ялте могут перенести из-за нестабильной ситуации в городе

  /   Обновлено: 27 июня 2021 17:14
Происшествия
Открытие детсадов в Ялте могут перенести из-за нестабильной ситуации в городе
mchs.rk.gov.ru  /  Министерство чрезвычайных ситуаций Республики Крым

Ялта, 27 июня. Власти Ялты могут отложить открытие детских садов до среды в связи с нестабильной ситуацией в городе. Первоначально дошкольные учреждения были закрыты до конца недели.

Однако, скорее всего, в понедельник детские сады не откроются. Решение о следующей дате открытия учреждений обсудят на заседании оперативного штаба в самое ближайшее время.

Согласно предварительной информации, отложенное начало работы садов в летний период продлится не менее чем до среды включительно. Роспотребнадзор не даст разрешения на допуск детей в учреждения, пока обстановка в городе не наладится.

Ранее властям Ялты было рекомендовано провести эвакуацию из-за надвигающихся на регион ливней. Синоптики не обещают улучшения ситуации.

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