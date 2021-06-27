Открытие детсадов в Ялте могут перенести из-за нестабильной ситуации в городе

Ялта, 27 июня. Власти Ялты могут отложить открытие детских садов до среды в связи с нестабильной ситуацией в городе. Первоначально дошкольные учреждения были закрыты до конца недели.

Однако, скорее всего, в понедельник детские сады не откроются. Решение о следующей дате открытия учреждений обсудят на заседании оперативного штаба в самое ближайшее время.

Согласно предварительной информации, отложенное начало работы садов в летний период продлится не менее чем до среды включительно. Роспотребнадзор не даст разрешения на допуск детей в учреждения, пока обстановка в городе не наладится.

Ранее властям Ялты было рекомендовано провести эвакуацию из-за надвигающихся на регион ливней. Синоптики не обещают улучшения ситуации.