Проще, чем кажется: ФАН выяснил, как оформить сельскую ипотеку

Тула, 27 июня. Многие мечтают о загородном доме. Близость к природе, чистый воздух, свой приусадебный участок. Положительные моменты можно перечислять бесконечно.

Каковы требования к приобретаемой недвижимости? Можно ли использовать материнский капитал? О нюансах рассказала ФАН юрист Елена Валенцева.

«Каждый может себе позволить загородный дом. Ведь сельская ипотека дается под совсем небольшой процент. А это важный фактор. В текущем году в программу «Сельская ипотека» был внесен ряд изменений. Важно понимать, что распространяется она на жилой дом с участком, таунхаус и даже квартиру в сельской местности. Но дом должен быть не более пяти этажей. Приобрести жилье можно как в уже готовом доме, так и на этапе строительства. Таким образом, у покупателей довольно большой выбор», — говорит Елена.

Сельскую ипотеку выдают для строительства жилого дома на земельном участке, который находится в собственности или долгосрочной аренде. Главное условие, что жилье должно быть в населенных пунктах численностью не более 30 тысяч человек.

«Первоначальный взнос десять процентов, а срок займа до 25 лет. Приобретаемую недвижимость необходимо застраховать. Это одно из обязательных условий. Заемщик должен иметь регистрацию в сельской местности или регистрацию по месту пребывания в сельской местности. Ставка до трех процентов годовых. Лимит займа — до трех миллионов рублей. Исключение составляют Ленинградская область и Дальний Восток. Для них эта сумма больше – до пяти миллионов рублей», — продолжает Елена Валенцева.

Существует ряд требований к приобретаемой недвижимости. Этот факт нужно учитывать будущим владельцам.

«Должны быть условия для круглогодичного проживания, наличие коммуникаций (газ, вода, электроснабжение и канализация). Размер жилой площади должен быть достаточным для всех членов семьи», — говорит собеседница ФАН.

Сельскую ипотеку можно брать только один раз. А с этого года те, у кого есть материнский капитал, могу использовать его для первоначального взноса по поданной ипотеке.

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