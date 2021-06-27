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В США назвали унизительной реакцию Евросоюза на предложение Меркель по России

Политика
В США назвали унизительной реакцию Евросоюза на предложение Меркель по России
kremlin.ru  /  Администрация Президента РФ

Вашингтон, 27 июня. Предложение лидеров Франции и Германии о проведении саммита Евросоюза с участием России обернулось неожиданными последствиями, считают американские аналитики.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон ранее выступили с инициативой о проведении совместного саммита ЕС — Россия. Восточноевропейские государства в штыки приняли этот проект, что стало унизительным жестом для Берлина и Парижа.

«Столкнувшись с растущим расколом, Совет ЕС также занял жесткую позицию в отношении России, что было особенно унизительно для немецкого канцлера Ангелы Меркель в ее последние дни на этом посту», — отметили эксперты.

Аналитиков удивил тот факт, что некоторые европейские лидеры так отреагировали на предложение по России после встречи президента США Джо Байдена со своим коллегой из РФ Владимиром Путиным в Женеве. Особенно поражает, что предложение Меркель и Макрона по сути ничем не отличается от инициативы американской стороны о проведении переговоров с Россией.

Однако все эксперты сошлись во мнении, что для обретения стратегической самодостаточности Евросоюзу необходимо наладить отношения с Москвой и начать понимать российские интересы, пишет издание «ПолитРоссия».

Французы ранее осудили Евросоюз за отказ провести саммит с участием России. Пользователи Сети раскритиковали европейских политиков за недальновидность.

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меркель сша евросоюз саммит
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