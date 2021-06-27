Властям Ялты рекомендовали провести эвакуацию из-за надвигающихся ливней

Симферополь, 27 июня. Власти города готовятся к эвакуации жителей Ялты. Синоптики прогнозируют ливни в городе, отметила мэр города Янина Павленко.

Янина Павленко в официальном комментарии ФАН сообщила, что от МЧС поступили рекомендации о подготовке к эвакуации населения. Местных жителей оповестили о готовящемся наводнении. Специалисты экстренных служб обходили те дома, которые могут попасть в опасную зону. Они находятся в руслах рек и могут быть затоплены.

На данный момент ситуация стабильная. Дождь прошел вчера, и водные потоки подтопили множество домов. Информации о пострадавших не поступало.

Масштабный ливень затопил Ялту и соседние курортные поселки, сообщал ФАН. На помощь городу были брошены силы из других регионов России, приехали спасатели, казаки и военные.