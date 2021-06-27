Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Архангельск Владивосток Вологда Воронеж Екатеринбург Калининград Карелия Краснодар Крым Мурманск Нижний Новгород Новгород Новосибирск Оренбург Пермь Псков Самара Сыктывкар Хабаровск Челябинск
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
27 июня 17:50
17:47
Шоу-бизнес
Игорь Крутой объяснил, почему его дочь не построит карьеру в шоу-бизнесе
17:47
Политика
ЦИК Армении признал состоявшимися парламентские выборы
17:46
Политика
Британское правительство разберется в причинах отставки главы минздрава
17:45
Происшествия
Молодой мотоциклист разбился в ДТП под Новосибирском
17:39
Происшествия
Четверо подростков пострадали в ДТП на угнанном автомобиле в Краснодаре
17:39
Спорт
Макс Ферстаппен выиграл Гран-при Штирии «Формулы-1»
17:37
Армия
В Госдуме призвали ООН и ОБСЕ обсудить провокацию ВМС Британии в Черном море
17:33
Общество
На набережной Ялты поют украинские песни о Киеве
17:32
Общество
Новый проект «Шаг к здоровью» стартует в Вологодской области
17:32
Экономика
Дефицит предложения офисов зафиксировали в российских городах-миллионниках
Все новости

Велогонщик Марк Солер сломал обе руки на первом этапе «Тур де Франс» из-за болельщицы

  /   Обновлено: 27 июня 2021 16:59
Спорт
Велогонщик Марк Солер сломал обе руки на первом этапе «Тур де Франс» из-за болельщицы
Global Look Press  /  David Stockman/Keystone Press Agency

Париж, 27 июня. Один из участников веломногодневки Гран-тура «Тур де Франс» серьезно пострадал из-за инцидента, спровоцированного фанаткой. Марк Солер сломал обе руки.

Спортсмен получил перелом головки лучевой кости на обеих руках в результате происшествия на первом этапе многодневки «Тур де Франс», сообщила пресс-служба команды Movistar. Велогонщик совершил жесткое падение после того, как одна из болельщиц пересекла заградительную черту, чтобы показать свой плакат на камеру. Солер не снимался с дистанции и завершил гонку на 181-й позиции.

Кроме того, после инцидента был госпитализирован француз Сирил Лемуан. Он сломал четыре ребра, получил коллапс легкого и травму шеи. Болельщицу, спровоцировавшую инцидент за 45 километров до окончания первого этапа «Тур де Франс», разыскивает полиция.

Не только эти спортсмены пострадали из-за инцидента на первом этапе веломногодневки Гран-тура «Тур де Франс». Травмы различной степени тяжести получил 21 участник.

Вернуться назад

Все новости / Спорт / Велогонщик Марк Солер сломал обе руки на первом этапе «Тур де Франс» из-за болельщицы
спорт тур де франс велогонки солер
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru