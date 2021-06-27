Велогонщик Марк Солер сломал обе руки на первом этапе «Тур де Франс» из-за болельщицы

Париж, 27 июня. Один из участников веломногодневки Гран-тура «Тур де Франс» серьезно пострадал из-за инцидента, спровоцированного фанаткой. Марк Солер сломал обе руки.

Спортсмен получил перелом головки лучевой кости на обеих руках в результате происшествия на первом этапе многодневки «Тур де Франс», сообщила пресс-служба команды Movistar. Велогонщик совершил жесткое падение после того, как одна из болельщиц пересекла заградительную черту, чтобы показать свой плакат на камеру. Солер не снимался с дистанции и завершил гонку на 181-й позиции.

Кроме того, после инцидента был госпитализирован француз Сирил Лемуан. Он сломал четыре ребра, получил коллапс легкого и травму шеи. Болельщицу, спровоцировавшую инцидент за 45 километров до окончания первого этапа «Тур де Франс», разыскивает полиция.

Не только эти спортсмены пострадали из-за инцидента на первом этапе веломногодневки Гран-тура «Тур де Франс». Травмы различной степени тяжести получил 21 участник.