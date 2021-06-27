Центр «Сириус» получит субсидию в 3 млрд рублей на расширение деятельности

Москва, 27 июня. Порядок предоставления центру «Сириус» субсидии на расширение научной и образовательной деятельности утвердил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

В период с 2021-го по 2023 год на поддержку учреждения планируется выделить около трех миллиардов рублей. Средства будут направлены из федерального бюджета. Данная мера простимулирует развитие университета в качестве одного из ведущих учебных заведений страны.

В 2015 году по решению президента России Владимира Путина фонд «Талант и успех» открыл образовательный центр «Сириус». Целью работы учреждения является выявление, развитие и дальнейшая профессиональная поддержка детей, которые проявляют выдающиеся способности в области искусства, спорта, естественнонаучных дисциплин. Ежемесячно в «Сириус» приезжают порядка 800 детей из всех российских регионов в возрасте от 10 до 17 лет.

Согласно перечню поручений главы государства по итогам ПМЭФ-2021, Михаил Мишустин назначен ответственным за принятие поправки в законодательство в отношении некоторых МСП. Она оговаривает, что часть малых и средних предприятий может быть освобождена от подачи налоговой декларации.