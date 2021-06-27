Муж Анны Нетребко до слез восхитил Лену Миро

Москва, 27 июня. Блогер Лена Миро объяснила, почему считает оперного певца Юсифа Эйвазова идеальным мужчиной. Она восхитилась его отношениями с артисткой Анной Нетребко.

Поводом для комплиментов Миро послужило недавнее интервью тенора Эйвазова. Артист рассказал в беседе с певицей Валерией об отношениях с Нетребко. Оперный певец признался, что они «на генетическом уровне» оказались несовместимы, но он принял сына супруги от другого мужчины и даже полюбил его как родного.

Откровения Эйвазова до слез растрогали Миро. Публицистка выпустила пост в своем блоге, в котором оценила отношения оперных исполнителей и призналась в зависти к Нетребко.

«Здоровые, красивые отношения. Она — сопрано, он — тенор. Почти ровесники, он из-за любви отказывается от возможности зачать своего ребенка и принимает сына, как своего, от другого мужчины. И оба богаты. Еще не старые. Искренне восхищаюсь Юсифом и даже чуть-чуть завидую по-хорошему Анне», — заявила Миро.

Примечательно, что в финале своего поста блогер не удержалась от колкости и заявила, что уже через пять лет от ее зависти Нетребко не останется и следа. Миро убеждена, что знает исход их отношений. Но объяснять свою интригующую реплику она не стала.

Миро также прокомментировала «неизбежный» развод телеведущей Ксении Бородиной и бизнесмена Курбана Омарова. Блогер объяснила, кого считает инициатором расставания в звездной паре.