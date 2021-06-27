Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Архангельск Владивосток Вологда Воронеж Екатеринбург Калининград Карелия Краснодар Крым Мурманск Нижний Новгород Новгород Новосибирск Оренбург Пермь Псков Самара Сыктывкар Хабаровск Челябинск
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
27 июня 17:49
17:47
Шоу-бизнес
Игорь Крутой объяснил, почему его дочь не построит карьеру в шоу-бизнесе
17:47
Политика
ЦИК Армении признал состоявшимися парламентские выборы
17:46
Политика
Британское правительство разберется в причинах отставки главы минздрава
17:45
Происшествия
Молодой мотоциклист разбился в ДТП под Новосибирском
17:39
Происшествия
Четверо подростков пострадали в ДТП на угнанном автомобиле в Краснодаре
17:39
Спорт
Макс Ферстаппен выиграл Гран-при Штирии «Формулы-1»
17:37
Армия
В Госдуме призвали ООН и ОБСЕ обсудить провокацию ВМС Британии в Черном море
17:33
Общество
На набережной Ялты поют украинские песни о Киеве
17:32
Общество
Новый проект «Шаг к здоровью» стартует в Вологодской области
17:32
Экономика
Дефицит предложения офисов зафиксировали в российских городах-миллионниках
Все новости

Муж Анны Нетребко до слез восхитил Лену Миро

Шоу-бизнес
Муж Анны Нетребко до слез восхитил Лену Миро
TACC  /  Фадеичев Сергей

Москва, 27 июня. Блогер Лена Миро объяснила, почему считает оперного певца Юсифа Эйвазова идеальным мужчиной. Она восхитилась его отношениями с артисткой Анной Нетребко.

Поводом для комплиментов Миро послужило недавнее интервью тенора Эйвазова. Артист рассказал в беседе с певицей Валерией об отношениях с Нетребко. Оперный певец признался, что они «на генетическом уровне» оказались несовместимы, но он принял сына супруги от другого мужчины и даже полюбил его как родного.

Откровения Эйвазова до слез растрогали Миро. Публицистка выпустила пост в своем блоге, в котором оценила отношения оперных исполнителей и призналась в зависти к Нетребко.

«Здоровые, красивые отношения. Она — сопрано, он — тенор. Почти ровесники, он из-за любви отказывается от возможности зачать своего ребенка и принимает сына, как своего, от другого мужчины. И оба богаты. Еще не старые. Искренне восхищаюсь Юсифом и даже чуть-чуть завидую по-хорошему Анне», — заявила Миро.

Примечательно, что в финале своего поста блогер не удержалась от колкости и заявила, что уже через пять лет от ее зависти Нетребко не останется и следа. Миро убеждена, что знает исход их отношений. Но объяснять свою интригующую реплику она не стала.

Миро также прокомментировала «неизбежный» развод телеведущей Ксении Бородиной и бизнесмена Курбана Омарова. Блогер объяснила, кого считает инициатором расставания в звездной паре.

Вернуться назад

Все новости / Шоу-бизнес / Муж Анны Нетребко до слез восхитил Лену Миро
нетребко эйвазов лена миро
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru