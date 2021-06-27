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Отдыхающие запечатлели ЧП в турецком Мармарисе

ФАН-ТВ
Отдыхающие запечатлели ЧП в турецком Мармарисе
Федеральное агентство новостей  / 

Туристы сняли на камеру мобильного телефона пожар в районе Ичмелер — популярного курорта Мармарис. Возгорание в лесу распространилось из-за ветра и жаркой погоды.

На кадрах видны большие клубы дыма, которые окутали возвышенность. Также видно, как в сторону стихийного бедствия направляются специальные вертолеты. Многие отдыхающие продолжают купаться в море и загорать несмотря на возникшую ситуацию.

«Мы ведем репортаж с отдыха в Турции. У нас горит гора! Четыре вертолета тушат пожар. Можете наблюдать за этим», — рассказывает одна из российских туристок, которая находится неподалеку от места инцидента.

По последним данным, для нейтрализации возгорания в Мармарисе власти привлекли 10 вертолетов и 40 пожарных машин. Главное управление лесного хозяйства Турции сообщило, что во время операции погиб пожарный.

На данный момент в стране отдыхает множество наших соотечественников. Граждане оформляли путевки несмотря на ситуацию с распространением коронавируса в республике.

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