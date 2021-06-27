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19FortyFive: в Польше «исчез» создававшийся для войны с Россией танк-невидимка

Армия
19FortyFive: в Польше «исчез» создававшийся для войны с Россией танк-невидимка
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Вашингтон, 27 июня. Попытка польских инженеров разработать собственный танк с использованием стелс-технологий не увенчалась успехом, пишет американское издание 19FortyFive.

По данным СМИ, боевая машина, получившая название PL-01, разрабатывалась специально для противостояния с Россией в случае масштабного конфликта. За основу поляки взяли шведский легкий танк CV90120-T, профиль которого схож с американским M-1 Abrams. Кроме того, PL-01 имел общие черты с российским Т-14 «Армата».

Особенностью польской разработки должна была стать беспилотная башня, задний входной люк и специальный отсек для транспортировки солдат. Модульная броня этой машины должна была выдерживать попадание бронебойного снаряда и взрыв мины. При этом использование стелс-технологий делало танк более трудной мишенью при использовании стандартных тепловых сенсоров.

Разработку танка-невидимки доверили компании Obrum. С 2013 по 2015 год машину активно рекламировали, но с тех пор информации о проекте не поступало. В 19FortyFive с иронией предположили, что машина была настолько невидимой, что полностью исчезла.

Ранее стало известно о планах Варшавы приобрести турецкие ударные беспилотники. Первая партия дронов поступит уже в 2022 году. Как сообщает «Царьград», БПЛА намерены использовать для укрепления восточных рубежей НАТО.

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россия польша танк
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