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Меркель имеет несколько причин для призыва Евросоюза к диалогу с Россией

  /   Обновлено: 27 июня 2021 16:49
Политика
Меркель имеет несколько причин для призыва Евросоюза к диалогу с Россией
Global Look Press  /  Jens Schicke via www.imago-image

Берлин, 27 июня. Предложение канцлера Германии Ангелы Меркель провести саммит Евросоюз — Россия возникло по нескольким причинам. Об этом рассказала журналист Татьяна Арзаманова.

Ангела Меркель призвала Евросоюз пойти на диалог с Россией и ее президентом Владимиром Путиным. Канцлер понимала, с каким сопротивлением ей придется столкнуться. Однако все равно пошла на этот шаг. По мнению журналиста, это объясняется несколькими причинами.

Во-первых, низшая точка отношений России с ЕС портит общую картину 16-летнего нахождения Меркель у власти. Европейцы не простили канцлеру наплыв беженцев в 2015 году, а испорченный диалог с РФ оставит пятно на репутации политика, чего ей не хотелось бы. Вторая причина — кандидату на пост канцлера Армину Лашету нужен успех или его имитация в преддверии выборов.

Существует еще один мотив, который журналист считает самым важным. Арзаманова называет его «эффект Женевы». Речь идет о недавней встрече Путина с президентом США Джо Байденом. Германия выражает готовность нести ответственность за судьбу Европы. Меркель неоднократно продвигала непопулярные решения в рамках ЕС своим авторитетом.

Канцлер ФРГ ранее заявила о необходимости диалога между Евросоюзом и Россией. Меркель уверена, что Брюссель должен искать пути решения спорных моментов с Москвой.

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меркель евросоюз германия
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