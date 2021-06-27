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Музей Ежа Петровича сгорел дотла в Ярославской области

Происшествия
Музей Ежа Петровича сгорел дотла в Ярославской области
Пресс-служба Главного управления МЧС России по г. Москве

Ярославль, 27 июня. Пожар произошел в историко-бытовом музее Ежа Петровича в поселке Петровское. В нем хранились около 4 тыс. экспонатов.

Огонь уничтожил также дом создателей музея — семьи Топорковых. В нем проживали девять человек. В администрации Ростовского района создали штаб по оказанию помощи погорельцам, сообщил губернатор Дмитрий Миронов. Со стороны властей региона семье окажут необходимую поддержку.

«Музей Ежа Петровича радовал десятки и сотни туристов, теперь наша очередь подставить плечо в трудной ситуации», — добавил Миронов.

Историко-бытовой музей Ежа Петровича создали в 2013 году. Он был посвящен ежу — символу поселка Петровское. Здесь находились около 4 тыс. экспонатов ежей. Все они были выполнены из различных материалов, в том числе янтаря, хрусталя, бересты.

Два католических храма сгорели в Канаде за последние две недели, сообщал ФАН. Оба здания находились на территории, где проживает коренное население страны.

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