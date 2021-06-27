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СССР в годы холодной войны мог применить против ЦРУ уникальные самолеты

Армия
СССР в годы холодной войны мог применить против ЦРУ уникальные самолеты
wikipedia.org  /  Clemens Vasters/CC BY-SA 2.0

Москва, 27 июня. Специалисты из СССР в годы холодной войны разработали специальный самолет для противодействия шпионской тактике ЦРУ.

Разведка США развернула в1956 году крупную операцию под названием Genetrix. Основной целью был обозначен сбор данных о стратегических объектах в Советском Союзе. Для реализации своей программы были созданы специальные аэростаты. Они прошли обработку и получили фотооборудование. В дальнейшем ЦРУ начало запускать измененные метеозонды в сторону СССР.

По задумке американской разведки, таким способом удалось бы зафиксировать на пленку оборонные предприятия, аэродромы, полигоны воинские части и другие важные объекты, передает Baltnews.

Для борьбы с такими средствами разведки был разработан специальный боевой самолет М-17 «Стратосфера». Он получил на вооружение 23-мм пушки с осколочными снарядами для эффективного уничтожения аэростатов. Всего было создано три образца, однако уникальные машины так и не были испытаны в деле. ЦРУ успели отказаться от тактики применения шпионских зондов.

Американские аналитики ранее вспомнили об инциденте с самолетом-разведчиком ВВС США SR-71. Провокация пилотов в небе над СССР могла обернуться потерей машины. Также разведка Соединенных Штатов опубликовала доклад об НЛО, передает «Царьград».

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