Названы наиболее выгодные способы сдачи квартиры в аренду в России

Москва, 27 июня. Аренда дает более высокий заработок в контексте цены, заявила председатель коллегии адвокатов «Сулим и партнеры» Ольга Сулим. Однако формат такой сдачи подойдет далеко не всем.

Посуточная аренда квартир подразумевает сдачу от одного дня и дольше с посуточной оплатой. Для такого вида заработка подойдет жилье, имеющее спрос у туристов и бизнесменов и расположенное в центрах города или рядом с туристическими или деловыми объектами, отметила адвокат Сулим в беседе с «Известиями».

Среди главных преимуществ — отсутствие длительных обязательств перед квартиросъемщиками, а также меньшие требования от арендатора и регулярная плата. Из недостатков стоит выделить непрекращающийся поиск тех, кто готов снять квартиру, а также нестабильный доход между сезонами. Однако юрист ГК «Европейская Юридическая Служба» Мария Замолоцких считает, что арендодатель между периодами сдачи сможет проживать на жилплощади самостоятельно.

Правительство России готовится к разработке законопроекта в сфере улучшения арендного сектора частного жилья. Для успешного развития сферы будет создана конкретная правовая база.