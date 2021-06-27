Эсминец Северного флота «Адмирал Ушаков» уничтожил ряд целей в Баренцевом море

Североморск, 27 июня. Экипаж корабля «Адмирал Ушаков» отработал боевые стрельбы на учениях в Баренцевом море, сообщила пресс-служба Северного флота.

Корабль вел огонь по морским, береговым и воздушным целям условного противника, говорится в заявлении. Маневры прошли в соответствии с планом боевой подготовки неподалеку от побережья Кольского полуострова. Район проведения стрельб был предварительно закрыт для прохода гражданских судов и полета авиации.

Эсминец выдвинулся к месту проведения учений в начале недели. Моряки отработали маневрирование, проверили работу средств связи, навигационных приборов и радиолокационных установок. Также был осуществлен проход по условно заминированной акватории, уточнили в пресс-службе флота.

В начале июня Северный флот России провел тактические учения в Арктике. Экипажи кораблей и подводных лодок ВМФ РФ упражнялись в противодействии корабельным группировкам условного неприятеля.