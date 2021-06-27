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Сербские военные провели масштабные учения с российской военной техникой

  /   Обновлено: 27 июня 2021 16:48
Армия
Сербские военные провели масштабные учения с российской военной техникой
Prt Scr youtube.com  /  Министарство одбране и Војска Србије

Белград, 27 июня. Масштабные учения сербских военных «Молниеносный удар 2021» прошли на юго-западе страны. Военнослужащие провели тренировки с военной техникой, которую ранее приобрели у России.

В ходе маневров военнослужащие отработали боевые стрельбы на Пештерском плоскогорье. Во время учений использовалось российское вооружение, которое было приобретено или же получено по соглашению о военном сотрудничестве РФ и Сербии.

Эти тренировки стали самыми крупными в стране за последние несколько десятков лет. В рамках учений осуществлялись стрельбы из ЗРПК «Панцирь», а в небе отрабатывали задачи сразу 11 истребителей МиГ-29.

Ранее сообщалось, что пилот МиГ-29 ВВС Польши по ошибке обстрелял «напарника». Военнослужащий открыл огонь по соседнему самолету во время учений.

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