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Смертельное ДТП в Ростовской области унесло две жизни

  /   Обновлено: 27 июня 2021 17:21
Происшествия
Смертельное ДТП в Ростовской области унесло две жизни
wikipedia.org  /  Gruzin 977 / CC BY-SA 4.0

Ростов-на-Дону, 27 июня. Дорожно-транспортное происшествие с двумя погибшими произошло на 205 км автомобильной дороги «Ростов-Волгодонск». Автомобиль ВАЗ-2107 столкнулся с несколькими грузовиками, в результате чего пассажир и водитель отечественной машины погибли.

Как сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области, по предварительным данным, водитель Iveco допустил столкновение со стоящим на левый поворот по ходу его движения спереди автомобилем ВАЗ. От удара отечественную легковушку отбросило на встречную полосу, где в нее врезался грузовик Volvo.

Пассажирка скончалась на месте, а водитель ВАЗа умер в больнице. По факту происшествия проводится поверка. 

Ранее ФАН рассказывал о гибели велосипедиста на втором километре автодороги «Волгодонск-Зимовники» под колесами КамАЗа. Грузовик совершил наезд, когда тот двигался по краю проезжей части навстречу автомобильному потоку.

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