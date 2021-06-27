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Невестка Валерии похвасталась страстными чувствами с Арсением Шульгиным

  /   Обновлено: 27 июня 2021 16:35
Шоу-бизнес
Невестка Валерии похвасталась страстными чувствами с Арсением Шульгиным
Pr Scr instagram.com  /  @lianashulginaa

Москва, 27 июня. Невестка певицы Валерии Лиана Шульгина похвасталась страстной фотографией. На снимке модель позирует вместе со своим мужем, бизнесменом Арсением Шульгиным.

Новый пост в социальной сети Instagram модель посвятила не своей дочери Селин, а страстным чувствам к мужу. На фотографии молодая пара запечатлена в коридоре, сын певицы Валерии подхватил жену на руки и в не очень удобной позе страстно поцеловал.

«Любите, любите, любите…» — подписала Лиана снимок.

Поклонники звездной пары восхитились страстью, которая сохранилась, несмотря на родительские заботы. Некоторые позавидовали молодым, поскольку они могут себе позволить няню.

«Ты эталон счастливой жизни для меня, желаю всего наилучшего»;

«Красивая пара, столько страсти... Но думаю, будь у меня деньги и такие няни, мы бы тоже с мужем зажимались везде»;

«Рада за вас, надеюсь быт не съест ваши нежные чувства», — отметили поклонники Шульгиной.

Арсению и Лиане Шульгиным повезло не только с материальным достатком в семье, но и с любящими родственниками. Певица Валерия с радостью примерила на себя роль бабушки, и наслаждается каждой минутой, проведенной с внучкой. В своих интервью она неоднократно называла появление Селин настоящим счастьем.

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Валерия семья шульгина
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