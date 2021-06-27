Земан придерживается нескольких версий взрывов во Врбетице

Прага, 27 июня. Президент Чехии Милош Земан заявил, что не верит в одну существующую версию причины, по которой произошли взрывы в деревне Врбетице в 2014 году.

Как отметил политик, он придерживается нескольких версий случившегося на складах с боеприпасами. Чешские спецслужбы заявили о «причастности» России к случившемуся, но доказательств этого представлено не было.

Земан привел несколько доводов своей позиции. В частности президент Чехии отметил, что есть заключение, согласно которому взрывы произошли в результате непрофессиональной манипуляции при разгрузке вооружения или того, что там взорвалось.

Еще одной версии придерживается глава минюста страны, которая заявила, что таким образом взрывами планировалось прикрыть недостачу находившегося на складах оружия. Последней версией является позиция арендатора взорванных складов, фирмы Imex, представитель которой заявил, что второй взрыв должен был прикрыть воровство оружия. Земан уверен, что необходимо расследовать все три версии, а не зацикливаться лишь на одной.

Ранее чешский социолог и политолог, профессор Ян Келлер в интервью местному изданию Haló noviny заявил, что упреки и шумиха, которую раздули власти Чехии в отношении России на фоне инцидента во Врбетице в 2014 году, являются позором для страны.