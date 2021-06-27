Трудовых мигрантов в РФ вакцинируют от COVID-19 платно. События дня

Земан осудил ЕС за отказ общаться с Путиным
Президент Чехии Милош Земан жестко раскритиковал лидеров стран Евросоюза из-за нежелания проводить переговоры с российским лидером. Политик напомнил, что глава Белого дома Джо Байден не испугался диалога с Владимиром Путиным, а потому аналогичной встречи не должны бояться и представители Евросоюза.
«Люди должны общаться. Для меня это аксиома. Если они не общаются, то их можно подозревать в том, что они терпят комплекс неполноценности, поэтому и боятся контактов с другой стороной», — подчеркнул чешский президент.
Земан также напомнил, что Россия — важный экономический партнер ЕС, значит, отношения с Москвой просто необходимо налаживать. Ранее российский сенатор Алексей Пушков заявил, что политические тяжеловесы Евросоюза оказались заложниками позиции небольших государств: Эстонии, Литвы и Румынии. Именно они выступили против переговоров Москвы и Брюсселя, инициированных немецким канцлером Ангелой Меркель.
В России организуют платную вакцинацию для трудовых мигрантов
Global Look Press / Chilean Presidential Palace / XinHua
Владимир Путин поручил до 15 июля организовать вакцинацию против коронавируса иностранцев и лиц без гражданства, которые приезжают в Россию на работу. Об этом сообщается на сайте Кремля. Кроме того, президент поручил до 30 июня подготовить доклад о мерах по обеспечению платной вакцинации от COVID-19 иностранцев в нашей стране. Глава государства подчеркнул, что прививки должны делать с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований. Масштабная вакцинация от коронавируса проходит в России с 18 января. Прививку любой желающий может сделать абсолютно бесплатно. На данный момент в стране зарегистрировано четыре препарата от ковида: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».
В Стамбуле разогнали запрещенный гей-парад
ФБА «Экономика сегодня» / владимир тулин
Турецкая полиция разогнала участников запрещенного властями гей-парада в Стамбуле. За несколько дней до радужного шествия городские власти ответили отказом на заявку ЛГБТ-активистов, сославшись на соображения безопасности. Тем не менее сотни участников несанкционированной акции собрались недалеко от центральной пешеходной улицы Истикляль, вооружившись флагами и скандируя лозунги. Стычки с правоохранителями стали неизбежностью. В ход пошли слезоточивый газ и резиновые пули. В результате противостояния были задержаны порядка 20 человек. В июне, который представители секс-меньшинств нарекли «месяцем гордости», в открытых для гей-пропаганды странах проходят прайды, митинги и фестивали. Однако в Турции, где большинство исповедует ислам, идея представителей секс-меньшинств не находит широкого отклика. Проведение гей-парадов в Стамбуле запрещено уже семь лет. Правда, благодаря прессингу группы ЛГБТ-активистов, два года назад в турецкой столице Анкаре все же добились разрешения на организацию подобных шествий.