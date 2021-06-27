Трудовых мигрантов в РФ вакцинируют от COVID-19 платно. События дня

Земан осудил ЕС за отказ общаться с Путиным

Президент Чехии Милош Земан жестко раскритиковал лидеров стран Евросоюза из-за нежелания проводить переговоры с российским лидером. Политик напомнил, что глава Белого дома Джо Байден не испугался диалога с Владимиром Путиным, а потому аналогичной встречи не должны бояться и представители Евросоюза.

«Люди должны общаться. Для меня это аксиома. Если они не общаются, то их можно подозревать в том, что они терпят комплекс неполноценности, поэтому и боятся контактов с другой стороной», — подчеркнул чешский президент.

Земан также напомнил, что Россия — важный экономический партнер ЕС, значит, отношения с Москвой просто необходимо налаживать. Ранее российский сенатор Алексей Пушков заявил, что политические тяжеловесы Евросоюза оказались заложниками позиции небольших государств: Эстонии, Литвы и Румынии. Именно они выступили против переговоров Москвы и Брюсселя, инициированных немецким канцлером Ангелой Меркель.