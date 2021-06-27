Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Архангельск Владивосток Вологда Воронеж Екатеринбург Калининград Карелия Краснодар Крым Мурманск Нижний Новгород Новгород Новосибирск Оренбург Пермь Псков Самара Сыктывкар Хабаровск Челябинск
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
27 июня 17:48
17:46
Политика
Британское правительство разберется в причинах отставки главы минздрава
17:45
Происшествия
Молодой мотоциклист разбился в ДТП под Новосибирском
17:39
Происшествия
Четверо подростков пострадали в ДТП на угнанном автомобиле в Краснодаре
17:39
Спорт
Макс Ферстаппен выиграл Гран-при Штирии «Формулы-1»
17:37
Армия
В Госдуме призвали ООН и ОБСЕ обсудить провокацию ВМС Британии в Черном море
17:33
Общество
На набережной Ялты поют украинские песни о Киеве
17:32
Общество
Новый проект «Шаг к здоровью» стартует в Вологодской области
17:32
Экономика
Дефицит предложения офисов зафиксировали в российских городах-миллионниках
17:31
Общество
Антон Алиханов анонсировал коронавирусные ограничения из-за туристов в Калининграде
17:28
Общество
Проще, чем кажется: ФАН выяснил, как оформить сельскую ипотеку
Все новости

Продюсер Яна Рудковская ответила на обвинения британских СМИ

  /   Обновлено: 27 июня 2021 16:32
Шоу-бизнес
Продюсер Яна Рудковская ответила на обвинения британских СМИ
Global Look Press  /  Pravda Komsomolskaya/Russian Look

Москва, 27 июня. Продюсер Яна Рудковская отреагировала на пристальное внимание к своей семье со стороны зарубежной прессы и рассказала о поддержке спортивной карьеры своего сына Саши Плющенко.

Рудковская привлекла внимание британской прессы роликом в интернете, на котором звезда прогуливалась в пижаме от бренда Louis Vuitton и демонстрировала поклонникам коллекцию автомобилей стоимостью в десятки миллионов рублей. Вскоре в одной из газет появилась хлесткая статья на тему богатства продюсера. Другим, не менее резонансным поводом для публикации послужили слухи о спорных методах, к которым Рудковская якобы прибегает в воспитании сына Александра от фигуриста Евгения Плющенко. Недавно продюсер пообщалась с корреспондентами программы «Ты не поверишь!» и ответила на обвинения.

«Мне все равно, что они пишут. Пишите и говорите. Мне все равно абсолютно», — заявила Рудковская.

Продюсера обвиняли в том, что она якобы била сына ремнем и запирала в шкафу ради воспитания из него великого спортсмена. Рудковская заявила, что искренне верит в будущий успех Гном Гномыча. Поэтому ее задача — не только болеть за сына, но и всецело поддерживать его.

Недавно Рудковская с размахом отпраздновала крестины младшего сына Арсения. Звезда превратила задний двор особняка в сказочную поляну и устроила роскошное торжество с участием Филиппа Киркорова и Иосифа Пригожина.

Вернуться назад

Все новости / Шоу-бизнес / Продюсер Яна Рудковская ответила на обвинения британских СМИ
плющенко звезды рудковская
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru