Продюсер Яна Рудковская ответила на обвинения британских СМИ

Москва, 27 июня. Продюсер Яна Рудковская отреагировала на пристальное внимание к своей семье со стороны зарубежной прессы и рассказала о поддержке спортивной карьеры своего сына Саши Плющенко.

Рудковская привлекла внимание британской прессы роликом в интернете, на котором звезда прогуливалась в пижаме от бренда Louis Vuitton и демонстрировала поклонникам коллекцию автомобилей стоимостью в десятки миллионов рублей. Вскоре в одной из газет появилась хлесткая статья на тему богатства продюсера. Другим, не менее резонансным поводом для публикации послужили слухи о спорных методах, к которым Рудковская якобы прибегает в воспитании сына Александра от фигуриста Евгения Плющенко. Недавно продюсер пообщалась с корреспондентами программы «Ты не поверишь!» и ответила на обвинения.

«Мне все равно, что они пишут. Пишите и говорите. Мне все равно абсолютно», — заявила Рудковская.

Продюсера обвиняли в том, что она якобы била сына ремнем и запирала в шкафу ради воспитания из него великого спортсмена. Рудковская заявила, что искренне верит в будущий успех Гном Гномыча. Поэтому ее задача — не только болеть за сына, но и всецело поддерживать его.

Недавно Рудковская с размахом отпраздновала крестины младшего сына Арсения. Звезда превратила задний двор особняка в сказочную поляну и устроила роскошное торжество с участием Филиппа Киркорова и Иосифа Пригожина.