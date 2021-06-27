Путин провел экстренный разговор с Мишустиным и Шойгу на фоне инцидента в Черном море

Москва, 27 июня. Премьер-министр России Михаил Мишустин и глава оборонного ведомства Сергей Шойгу попросили президента Владимира Путина провести экстренное совещание, сообщает телеканал «Россия-1».

Просьба прозвучала перед совещанием с правительством еще 23 июня. На данный момент неизвестно, какой вопрос намеревались обсудить с главой государства Мишустин и Шойгу, однако примерно в это же время британский боевой корабль вторгся в территориальные воды РФ.

«У меня есть один достаточно срочный доклад, очень срочный», - обратился к президенту министр обороны.

Ранее эсминец HMS Defender Военно-морских сил Великобритании незаконно пересек государственную границу РФ у берегов Крыма. Экипаж корабля игнорировал предупреждения, в связи с чем на перехват нарушителя был отправлен сторожевой корабль. Кроме того, самолет Су-24М выполнил бомбометание по курсу движения эсминца. После этого судно сменило курс.

В Москве инцидент считают провокацией, но минобороны Британии отрицало произошедшее, несмотря на факты. Позже в СМИ обнародовали выдержки из секретного доклада ведомства, согласно которому экипаж HMS Defender нарушил границы России в соответствии с задачей командования. В британском парламенте, как сообщает «Царьград», потребовали от правительства объяснить ситуацию.