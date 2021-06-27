Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Архангельск Владивосток Вологда Воронеж Екатеринбург Калининград Карелия Краснодар Крым Мурманск Нижний Новгород Новгород Новосибирск Оренбург Пермь Псков Самара Сыктывкар Хабаровск Челябинск
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
27 июня 17:48
17:46
Политика
Британское правительство разберется в причинах отставки главы минздрава
17:45
Происшествия
Молодой мотоциклист разбился в ДТП под Новосибирском
17:39
Происшествия
Четверо подростков пострадали в ДТП на угнанном автомобиле в Краснодаре
17:39
Спорт
Макс Ферстаппен выиграл Гран-при Штирии «Формулы-1»
17:37
Армия
В Госдуме призвали ООН и ОБСЕ обсудить провокацию ВМС Британии в Черном море
17:33
Общество
На набережной Ялты поют украинские песни о Киеве
17:32
Общество
Новый проект «Шаг к здоровью» стартует в Вологодской области
17:32
Экономика
Дефицит предложения офисов зафиксировали в российских городах-миллионниках
17:31
Общество
Антон Алиханов анонсировал коронавирусные ограничения из-за туристов в Калининграде
17:28
Общество
Проще, чем кажется: ФАН выяснил, как оформить сельскую ипотеку
Все новости

Путин провел экстренный разговор с Мишустиным и Шойгу на фоне инцидента в Черном море

Армия
Путин провел экстренный разговор с Мишустиным и Шойгу на фоне инцидента в Черном море
kremlin.ru  /  Администрация Президента РФ

Москва, 27 июня. Премьер-министр России Михаил Мишустин и глава оборонного ведомства Сергей Шойгу попросили президента Владимира Путина провести экстренное совещание, сообщает телеканал «Россия-1».

Просьба прозвучала перед совещанием с правительством еще 23 июня. На данный момент неизвестно, какой вопрос намеревались обсудить с главой государства Мишустин и Шойгу, однако примерно в это же время британский боевой корабль вторгся в территориальные воды РФ.

«У меня есть один достаточно срочный доклад, очень срочный», - обратился к президенту министр обороны.

Ранее эсминец HMS Defender Военно-морских сил Великобритании незаконно пересек государственную границу РФ у берегов Крыма. Экипаж корабля игнорировал предупреждения, в связи с чем на перехват нарушителя был отправлен сторожевой корабль. Кроме того, самолет Су-24М выполнил бомбометание по курсу движения эсминца. После этого судно сменило курс.

В Москве инцидент считают провокацией, но минобороны Британии отрицало произошедшее, несмотря на факты. Позже в СМИ обнародовали выдержки из секретного доклада ведомства, согласно которому экипаж HMS Defender нарушил границы России в соответствии с задачей командования. В британском парламенте, как сообщает «Царьград», потребовали от правительства объяснить ситуацию.

Вернуться назад

Все новости / Армия / Путин провел экстренный разговор с Мишустиным и Шойгу на фоне инцидента в Черном море
путин россия шойгу британия мишустин
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru