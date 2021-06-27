Украинский политолог посоветовал Зеленскому не надеяться на компенсации за «СП-2»

Киев, 27 июня. Предстоящие переговоры немецкого канцлера Ангелы Меркель и президента Украины Владимира Зеленского не принесут Киеву желаемого результата.

Встреча на уровне лидеров государств запланирована на 12 июля текущего года. Экспертное сообщество предположило, что Зеленский намерен обсудить с Меркель вопрос компенсации для Украины после запуска «Северного потока — 2», поскольку газотранспортная система страны потеряет свою актуальность.

Аналитик Андрей Золотарев заявил, что украинский лидер вряд ли сумеет получить какие-либо средства от Европы в качестве компенсации.

«Однако вероятность получения Украиной компенсации ущерба, который нанесет ей запуск «Северного потока — 2», очень низка», — считает эксперт.

Он напомнил, что европейское сообщество обещало выделить Украине 30 млрд долларов после государственного переворота, однако Киев так и не увидел эти деньги спустя семь лет.

Как стало известно ранее, руководители США и Германии изучают возможность оказания помощи Украине из-за завершения строительства газопровода «Северный поток — 2». Об этом проинформировало агентство Bloomberg.