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Сотрудница посольства США нарвалась на карманников в Киеве

Происшествия
Сотрудница посольства США нарвалась на карманников в Киеве
facebook.com  /  Національна поліція України

Киев, 27 июня. Сотрудница посольства Соединенных Штатов на Украине Ейрин Захер стала жертвой карманников. Они обокрали женщину, когда та была в ресторане.

По словам потерпевшей, преступники вытащили из ее сумки кошелек с деньгами и мобильный телефон за 64,9 тыс. рублей. Также Ейрин Захер лишилась водительских прав и дипломатического удостоверения США, сообщили в полиции Шевченковского района украинской столицы.

Сотрудникам правоохранительных органов удалось задержать двух подозреваемых в совершении преступления. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Неизвестный молодой мужчина с яркой внешностью ворвался в офис на Гражданском проспекте, сообщал ФАН. Он украл со стойки телефон и сбежал.

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