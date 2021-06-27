Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Архангельск Владивосток Вологда Воронеж Екатеринбург Калининград Карелия Краснодар Крым Мурманск Нижний Новгород Новгород Новосибирск Оренбург Пермь Псков Самара Сыктывкар Хабаровск Челябинск
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
27 июня 17:47
17:46
Политика
Британское правительство разберется в причинах отставки главы минздрава
17:45
Происшествия
Молодой мотоциклист разбился в ДТП под Новосибирском
17:39
Происшествия
Четверо подростков пострадали в ДТП на угнанном автомобиле в Краснодаре
17:39
Спорт
Макс Ферстаппен выиграл Гран-при Штирии «Формулы-1»
17:37
Армия
В Госдуме призвали ООН и ОБСЕ обсудить провокацию ВМС Британии в Черном море
17:33
Общество
На набережной Ялты поют украинские песни о Киеве
17:32
Общество
Новый проект «Шаг к здоровью» стартует в Вологодской области
17:32
Экономика
Дефицит предложения офисов зафиксировали в российских городах-миллионниках
17:31
Общество
Антон Алиханов анонсировал коронавирусные ограничения из-за туристов в Калининграде
17:28
Общество
Проще, чем кажется: ФАН выяснил, как оформить сельскую ипотеку
Все новости

Глава ДНР Пушилин пригрозил ВСУ ответом на обстрелы жилых кварталов республики

Политика
Глава ДНР Пушилин пригрозил ВСУ ответом на обстрелы жилых кварталов республики
Федеральное агентство новостей  /  Наталья Макеева

Донецк, 27 июня. Военнослужащие ДНР будут предпринимать необходимые шаги для защиты мирных жителей от обстрелов ВСУ, провокации не сойдут Киеву с рук, заявил глава республики Денис Пушилин.

Пушилин сообщил, что после обстрела Горловки военнослужащими ВСУ он отдал приказ открыть ответный огонь на подавление по позициям Киева на линии соприкосновения.

«Был открыт ответный огонь с целью защиты населения республики и предотвращения дальнейших обстрелов», — сказал он.

Он также отметил, что бойцам ВСУ не сойдут с рук подобные провокации. По его словам, Народная милиция ДНР имеет право использовать все возможности для защиты мирных жителей республики.

Ранее сообщалось, что с начала вооруженного конфликта в Донбассе в результате обстрелов ВСУ около восьми тысяч жителей ДНР были ранены. Уполномоченный по правам человека в республике Дарья Морозова отметила, что подразделения ВСУ целенаправленно обстреливают жилые кварталы.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Глава ДНР Пушилин пригрозил ВСУ ответом на обстрелы жилых кварталов республики
пушилин днр всу обстрелы
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru