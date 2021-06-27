Глава ДНР Пушилин пригрозил ВСУ ответом на обстрелы жилых кварталов республики

Донецк, 27 июня. Военнослужащие ДНР будут предпринимать необходимые шаги для защиты мирных жителей от обстрелов ВСУ, провокации не сойдут Киеву с рук, заявил глава республики Денис Пушилин.

Пушилин сообщил, что после обстрела Горловки военнослужащими ВСУ он отдал приказ открыть ответный огонь на подавление по позициям Киева на линии соприкосновения.

«Был открыт ответный огонь с целью защиты населения республики и предотвращения дальнейших обстрелов», — сказал он.

Он также отметил, что бойцам ВСУ не сойдут с рук подобные провокации. По его словам, Народная милиция ДНР имеет право использовать все возможности для защиты мирных жителей республики.

Ранее сообщалось, что с начала вооруженного конфликта в Донбассе в результате обстрелов ВСУ около восьми тысяч жителей ДНР были ранены. Уполномоченный по правам человека в республике Дарья Морозова отметила, что подразделения ВСУ целенаправленно обстреливают жилые кварталы.