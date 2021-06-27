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Марков объяснил любовь американского государства к заявлениям об НЛО

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Общество
Марков объяснил любовь американского государства к заявлениям об НЛО
Федеральное агентство новостей  / 

Поскольку потребности в манипуляции фактами у американского государства с каждым днем становятся все сильнее, мир увидит еще немало странных заявлений с его стороны. Об этом в интервью ФАН заявил директор Института политических исследований Сергей Марков.

Национальная разведка США опубликовала отчет, в котором рассказала о получении с 2004 по 2021 год 144 сообщений о неопознанных летающих объектах. При этом подчеркивается, что 80 из них подтверждались информацией из других источников. По мнению авторов документа, объяснений существования НЛО может быть несколько: за них могли быть приняты любительские дроны, природные атмосферные явления, метеозонды, воздушные шары или птицы. Кроме того, это могли быть секретные испытания образцов новейшей экспериментальной техники, а также летающие объекты, запущенные Россией, Китаем или другой страной.

«Воспринимаются данные сообщения национальной разведки США как попытка переломить информационную повестку, — заметил Марков. — Это не удивительно: в последнее время для Соединенных Штатов она складывается не очень выгодно. И особенно неприглядно она складывается для президента страны Джозефа Байдена».

По мнению политолога, склонное к конспирологии американское общество легко проглотит свою любимую наживку в виде очередных рассказов о появлении неопознанных летающих объектов.

Марков объяснил любовь американского государства к заявлениям об НЛО
pixabay.com  / 

«И одновременно с этим политтехнологи демократов «поворачивают» всю эту историю против внешнеполитических «врагов», в роли которых — разумеется! — выступают Россия и Китай, — добавил эксперт. — В тему НЛО верят очень многие — и это в большинстве своем, кстати, те же самые люди, которые не верят в эффективность вакцин от коронавируса. Антипрививочники, одним словом».

Собеседник ФАН заметил, что большинство таких людей в США являются ядерным электоратом Республиканской партии, и это именно их внимание пытается отвлечь Национальная разведка.

«Среди демократов их не так уж и много, — отметил Марков. — Ну, и во-вторых, НЛО – это ведь «неопознанные летающие объекты», верно? Так что простор для фантазий велик. Можно обвинить хоть русских, хоть китайцев, хоть зеленых человечков — кто это проверит?»

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