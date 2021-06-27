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В Китае показали видеоролик высадки аппарата «Чжужун» на Марсе

  /   Обновлено: 27 июня 2021 16:31
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Армия
В Китае показали видеоролик высадки аппарата «Чжужун» на Марсе
NASA/JPL/MSSS

Пекин, 27 июня. Видеоролик высадки космического аппарата «Чжужун» на Марс появился в Сети. Уникальными кадрами поделилось агентство «Синьхуа».

На видео можно увидеть раскрытие парашюта и перемещение марсохода по планете.

Миссия «Тяньвэнь-1» была запущена на Марс в июле 2020 года. Аппарат «Чжужун» в мае 2021 года уже был высажен на поверхность планеты и приступил к ее исследованию. Марсоход установил там камеру и отошел назад, чтобы сфотографировать себя.

При этом 12 июня аппарат уже прислал на Землю первые снимки с поверхности Красной планеты. Съемка происходила с помощью беспроводной камеры.

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китай марс марсоход Чжужун
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