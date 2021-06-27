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Facebook обвинили в «промывании мозгов» подросткам на уроках математики

Технологии
Facebook обвинили в «промывании мозгов» подросткам на уроках математики
pixabay.com

Вашингтон, 27 июня. Компанию Facebook обвинили в «промывании мозгов» детям во время уроков математики. Их учили использовать подходящие местоимения для обозначения «небинарных» людей.

Во время уроков детям в возрасте от пяти до семи лет рассказывали, что «гендерная идентичность» не всегда может совпадать с полом при рождении. Им объясняли, что некоторые люди не относят себя ни к одному полу мужскому полу, ни к женскому.

Таким образом, в одном из условий задачи фигурирует небинарная гендерно-неконформная личность, предпочитающая местоимения «они/их». Учителям рекомендуют объяснять детям, что персонаж из условия задачи избегает называться местоимениями «он/она» или «его/ее».

Также учителям предлагают донести до детей определение слова «трансгендер». Там отмечается, что пол человека при рождении может не соответствовать его внутренним ощущениям.

Федерация тяжелой атлетики РФ ранее отреагировала на допуск трансгендера на ОИ в Токио. Там заявили, что это вопиющий факт.

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Facebook математика трансгендер
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