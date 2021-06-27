Львы мышей не едят: украинский политик рассказал, кто отдает приказы Зеленскому

Все задачи Киеву ставятся через дипломатические представительства иностранных государств на территории Украины. К такому мнению в интервью ФАН пришел бывший депутат Верховной рады, украинский политик Алексей Журавко.

Депутат Верховной рады от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива заявил, что Киев перестали всерьез воспринимать на международной арене. В качестве примера он указал на опыт общения украинского лидера Владимира Зеленского с главой МИ-6. По словам политика, президента Украины вызывали «на ковер» к главе британской разведки Ричарду Муру.

«Совсем недавно нашего президента вызывали на ковер спецслужбы Британии, потому что так это было и выглядело, и давали четкие директивы и установки в отношении позиции Украины к Белоруссии», — заявил Кива.

Оппозиционер напомнил, что после этого визита Киев выступил с нотами протеста и объявил о прекращении дипломатических и экономических отношений с Минском. Кива добавил, что Белоруссия всегда подставляла Украине плечо, помогала стране в сложных вопросах, а киевские власти так некрасиво поступили по отношению к соседнему государству.

president.gov.ua / Офис Президента Украины

Визит украинского президента в Великобританию состоялся 7–8 октября прошлого года. Зеленский провел встречи с премьер-министром страны Борисом Джонсоном и британскими инвесторами. Кроме того, Британия и Украина подписали двустороннее соглашение о свободной торговле и стратегическом партнерстве. 12 октября стало известно о тайной встрече украинского лидера с главой внешней разведки королевства МИ-6 Ричардом Муром. Источники в окружении президента Украины утверждали, что, среди прочего, на переговорах обсуждалось «окружение Зеленского, не только официальное, но и неформальное».

Украинский политик Алексей Журавко в интервью Федеральному агентству новостей рассказал, кто на самом деле отдает приказы Владимиру Зеленскому. По его словам, для передачи указаний западные страны пользуются своими дипломатическими представителями на территории Украины.

«Все заявления Кивы нужно делить на два. Я не думаю, что Зеленского лично вызывали в Англию по поводу санкций против Минска. Знаете, есть такая пословица: «Львы мышей не едят». Мы все знаем, что все задачи украинскому правительству ставятся через консульства или посольства иностранных государств на территории Украины. Уж очень будет оказана большая честь Зеленскому, если с ним встретиться кто-либо из больших чинов Британии, чтобы отдать указание. Этот вопрос решается намного проще: украинские политики пришли в диппредставительства, где и получили задание, что им дальше нужно делать, какую политику проводить. Ему сказали: «товарищ Зеленский, нужно разорвать отношения с Минском». Он взял под козырем и пошел выполнять», — сказал собеседник ФАН.

facebook.com / avzhuravko

Бывший депутат Рады рассказал о том, что приказы президенту Украины отдает только одна единственная страна, которая называется Соединенные Штаты Америки.

«Кроме того, совершенно понятно, кому подчиняется Зеленский, и чьи приказы он выполняет. Живой пример — эсминец Defender, который попытался подойти к берегам Крыма. Понятно, что без ведома президента Украины такого произойти просто не могло. Кроме того, его же кто-то попросил это сделать. А этот кто-то — Соединенные Штаты. Поэтому именно США отдают приказы Зеленскому, и никто другой», — резюмировал Алексей Журавко.

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