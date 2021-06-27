Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Архангельск Владивосток Вологда Воронеж Екатеринбург Калининград Карелия Краснодар Крым Мурманск Нижний Новгород Новгород Новосибирск Оренбург Пермь Псков Самара Сыктывкар Хабаровск Челябинск
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
27 июня 17:47
17:46
Политика
Британское правительство разберется в причинах отставки главы минздрава
17:45
Происшествия
Молодой мотоциклист разбился в ДТП под Новосибирском
17:39
Происшествия
Четверо подростков пострадали в ДТП на угнанном автомобиле в Краснодаре
17:39
Спорт
Макс Ферстаппен выиграл Гран-при Штирии «Формулы-1»
17:37
Армия
В Госдуме призвали ООН и ОБСЕ обсудить провокацию ВМС Британии в Черном море
17:33
Общество
На набережной Ялты поют украинские песни о Киеве
17:32
Общество
Новый проект «Шаг к здоровью» стартует в Вологодской области
17:32
Экономика
Дефицит предложения офисов зафиксировали в российских городах-миллионниках
17:31
Общество
Антон Алиханов анонсировал коронавирусные ограничения из-за туристов в Калининграде
17:28
Общество
Проще, чем кажется: ФАН выяснил, как оформить сельскую ипотеку
Все новости

Принц Гарри обращался к друзьям за советом после скандальных заявлений об отце

  /   Обновлено: 27 июня 2021 17:21
443
Шоу-бизнес
Принц Гарри обращался к друзьям за советом после скандальных заявлений об отце
Global Look Press  /  Stephen Lock/Keystone Press Agency

Лондон, 27 июня. Герцог Сассекский, принц Гарри звонил давним друзьям в Великобританию, чтобы заручиться поддержкой после высказываний в адрес своего отца, принца Уэльского Чарльза.

Стриминг-платформа Apple TV+ стала площадкой для премьеры шоу о психологическом здоровье, автором и продюсером которого выступил принц Гарри. Как сообщает королевский биограф Роберт Лэйси, герцогу Сассекскому потребовалась поддержка после резких высказываний в адрес отца, принца Чарльза в одном из эпизодов шоу. По данным писателя, принц Гарри звонил друзьям, чтобы получить совет, так как его заявления не привели к нужным результатам. Многие товарищи, которых герцог знал еще до брака с Меган Маркл, проявили сочувствие к другу. Тем не менее Лейси вспомнил, что принц Гарри называл общение с приятелями «печальным», так как они не поддержали его жалобы на отца.

Стоит отметить, что дружеский совет потребовался герцогу Сассекскому накануне важного для королевской семьи события. Принц Уильям и принц Гарри готовятся к торжественному открытию памятника в честь покойной матери, принцессы Дианы Спенсер. Церемония состоится в день 60-летия экс-супруги принца Чарльза.

На фоне предстоящего события принц Чарльз болезненно отреагировал на откровения сына. Наследник королевы Елизаветы II был оскорблен обвинениями в дурном воспитании со стороны его сына.

Вернуться назад

Все новости / Шоу-бизнес / Принц Гарри обращался к друзьям за советом после скандальных заявлений об отце
принц гарри королевская семья меган маркл
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru