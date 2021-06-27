Принц Гарри обращался к друзьям за советом после скандальных заявлений об отце

Лондон, 27 июня. Герцог Сассекский, принц Гарри звонил давним друзьям в Великобританию, чтобы заручиться поддержкой после высказываний в адрес своего отца, принца Уэльского Чарльза.

Стриминг-платформа Apple TV+ стала площадкой для премьеры шоу о психологическом здоровье, автором и продюсером которого выступил принц Гарри. Как сообщает королевский биограф Роберт Лэйси, герцогу Сассекскому потребовалась поддержка после резких высказываний в адрес отца, принца Чарльза в одном из эпизодов шоу. По данным писателя, принц Гарри звонил друзьям, чтобы получить совет, так как его заявления не привели к нужным результатам. Многие товарищи, которых герцог знал еще до брака с Меган Маркл, проявили сочувствие к другу. Тем не менее Лейси вспомнил, что принц Гарри называл общение с приятелями «печальным», так как они не поддержали его жалобы на отца.

Стоит отметить, что дружеский совет потребовался герцогу Сассекскому накануне важного для королевской семьи события. Принц Уильям и принц Гарри готовятся к торжественному открытию памятника в честь покойной матери, принцессы Дианы Спенсер. Церемония состоится в день 60-летия экс-супруги принца Чарльза.

На фоне предстоящего события принц Чарльз болезненно отреагировал на откровения сына. Наследник королевы Елизаветы II был оскорблен обвинениями в дурном воспитании со стороны его сына.