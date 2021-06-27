Аналитик Космодемьянский спрогнозировал повышение ставки ЦБ до конца года

Москва, 27 июня. Ключевая ставка Центробанка за последние два заседания регулятора была повышена на 1%. Не исключено, что произойдет увеличение еще на 0,5%, заявил аналитик Дмитрий Космодемьянский.

Облигации крайне болезненно отреагировали на решение Банка России. В результате доходности выросли, а цены упали, отметил управляющий активами УК «Открытие». Однако складывается впечатление, что рынок заранее подготовился к повышению ключевой ставки, подчеркнул эксперт.

«Долгосрочные облигации, доходность которых в большей степени зависит от будущих показателей инфляции, практически никак не отреагировали на последние ужесточения денежно-кредитной политики ЦБ», — сообщил Космодемьянский.

ЦБ РФ ранее принял решение ужесточить регулирование выдачи необеспеченных потребительских кредитов. В ближайшее время российский регулятор увеличит надбавки к коэффициентам роста по таким продуктам.