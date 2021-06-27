Анамнез недели: провал сборной России на Евро-2020 и Киркоров, как угроза для Украины

Федеральное агентство новостей представляет проект «Анамнез недели». В этой программе сменяемый каждую неделю ведущий вместе с приглашенным гостем будут обсуждать последние новости.

Сегодня в гостях у заместителя руководителя комитета по борьбе с коррупцией при ЛДПР Анны Замараевой Сергей Караваев — депутат Законодательного собрания Ленинградской области.

Вместе они диагностируют самые запоминающиеся события прошедшей недели: фиаско российской сборной на Евро-2020 и предложение Ангелы Меркель о проведении саммита с Россией не нашло поддержки большинства в ЕС. А также, за что король российского шоу-бизнеса попал в немилость украинских властей? Филиппа Киркорова внесли в перечень лиц, представляющих угрозу национальной безопасности.

Об этом и не только в новом выпуске «Анамнеза недели».