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Анамнез недели: провал сборной России на Евро-2020 и Киркоров, как угроза для Украины

ФАН-ТВ
Анамнез недели: провал сборной России на Евро-2020 и Киркоров, как угроза для Украины

Федеральное агентство новостей представляет проект «Анамнез недели». В этой программе сменяемый каждую неделю ведущий вместе с приглашенным гостем будут обсуждать последние новости.

Сегодня в гостях у заместителя руководителя комитета по борьбе с коррупцией при ЛДПР Анны Замараевой Сергей Караваев — депутат Законодательного собрания Ленинградской области.

Вместе они диагностируют самые запоминающиеся события прошедшей недели: фиаско российской сборной на Евро-2020 и предложение Ангелы Меркель о проведении саммита с Россией не нашло поддержки большинства в ЕС. А также, за что король российского шоу-бизнеса попал в немилость украинских властей? Филиппа Киркорова внесли в перечень лиц, представляющих угрозу национальной безопасности.

Об этом и не только в новом выпуске «Анамнеза недели».

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Все новости / ФАН-ТВ / Анамнез недели: провал сборной России на Евро-2020 и Киркоров, как угроза для Украины
путин меркель киркоров сборная россии евро-2020 анамнез недели
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