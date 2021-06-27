Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Архангельск Владивосток Вологда Воронеж Екатеринбург Калининград Карелия Краснодар Крым Мурманск Нижний Новгород Новгород Новосибирск Оренбург Пермь Псков Самара Сыктывкар Хабаровск Челябинск
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
27 июня 23:57
23:55
Политика
Пушков иронично указал на атаки НЛО по США «направленной энергией»
23:50
Общество
Анита Цой сообщила о нетипичном последствии после перенесенного COVID-19
23:49
Шоу-бизнес
Менеджер Макsим подтвердила слухи о тяжелом состоянии певицы
23:45
Происшествия
Выпускник едва не умер от передозировки алкоголем в Москве
23:33
Происшествия
Двое детей пострадали в массовом ДТП под Ростовом-на-Дону
23:31
Происшествия
Машина сбила семью в Нижегородской области
23:29
Происшествия
СК возбудил уголовное дело из-за истязания шестимесячной девочки под Смоленском
23:14
Происшествия
Свора собак напала на автомобиль и попыталась сгрызть номер в Уфе
23:08
Общество
Политолог Марков предложил увеличить пенсии привитым от COVID-19 россиянам
23:05
Общество
Американские ученые заявили о бесполезности поливитаминов
Все новости

Рыбаки освободили пеструю нерпу из рыболовной лески

ФАН-ТВ
Рыбаки освободили пеструю нерпу из рыболовной лески

Животное стало жертвой рыболовных принадлежностей на острове Сахалин. Ласты ларги-подростка оказались переплетены леской, а губу и плавник прокололи крючки.

Беспомощное ластоногое на берегу обнаружили местные рыбаки. Очевидцы не стали заниматься самодеятельностью, а сразу сообщили о попавшем в беду млекопитающем в фонд «Зеленый Сахалин», который спасает морских и диких животных.

На место прибыли специалисты, которые оперативно освободили тюленя. По их словам, ларга оказалась активной, боялась людей и стремилась в воду. Представители фонда отметили, что, если бы рыбаки самостоятельно приблизились к нерпе и испугали ее, леску бы не удалось снять, и она погибла бы на воле.

«Тюлений бум» уже прошел — малыши подросли и окрепли, пропитания достаточно, летний сезон позволяет нагулять жир. Поэтому любое сообщение о тюлене сейчас для нас — это внештатная ситуация, как правило, означающая, что у животного какая-то травма», — говорится в официальном аккаунте «Зеленого Сахалина» в Instagram.

Ларга-подросток отправилась в воду сразу после успешного освобождения. Серьезных повреждений она не имеет.

В комментариях к публикации о спасении ластоногого пользователи поблагодарили фонд за спасение животного, которого ласково прозвали «пушистым чудом».

Вернуться назад

Все новости / ФАН-ТВ / Рыбаки освободили пеструю нерпу из рыболовной лески
сахалин спасение ларга
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru