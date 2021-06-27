Рыбаки освободили пеструю нерпу из рыболовной лески

Животное стало жертвой рыболовных принадлежностей на острове Сахалин. Ласты ларги-подростка оказались переплетены леской, а губу и плавник прокололи крючки.

Беспомощное ластоногое на берегу обнаружили местные рыбаки. Очевидцы не стали заниматься самодеятельностью, а сразу сообщили о попавшем в беду млекопитающем в фонд «Зеленый Сахалин», который спасает морских и диких животных.

На место прибыли специалисты, которые оперативно освободили тюленя. По их словам, ларга оказалась активной, боялась людей и стремилась в воду. Представители фонда отметили, что, если бы рыбаки самостоятельно приблизились к нерпе и испугали ее, леску бы не удалось снять, и она погибла бы на воле.

«Тюлений бум» уже прошел — малыши подросли и окрепли, пропитания достаточно, летний сезон позволяет нагулять жир. Поэтому любое сообщение о тюлене сейчас для нас — это внештатная ситуация, как правило, означающая, что у животного какая-то травма», — говорится в официальном аккаунте «Зеленого Сахалина» в Instagram.

Ларга-подросток отправилась в воду сразу после успешного освобождения. Серьезных повреждений она не имеет.

В комментариях к публикации о спасении ластоногого пользователи поблагодарили фонд за спасение животного, которого ласково прозвали «пушистым чудом».