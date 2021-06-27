Тысячи афганских семей покидают дома из-за наступления талибов

Кабул, 27 июня. Около 5 000 афганских семей покинули свои дома в Кундузе после нескольких дней ожесточенных боев между боевиками «Талибана»1 (запрещен в России) и правительственными войсками на фоне вывода контингента США с территории Афганистана.

Еще 8 000 семей были перемещены из провинции в течение месяца боевых действий. При этом, по заявлению официальных лиц, власти не смогли полностью обеспечить всех нуждающихся гуманитарной помощью.

After united states abandonment from afganistan, taliban started massacre and war against government, Joe Biden left afganistan for terrorists. About 5,000 families flee their homes from Kunduz city as Taliban fighters intensify attac @AJEnglish https://t.co/FxeknkK1m8 pic.twitter.com/Imnsm4U0Fg — Sami mann (@Samimann_) June 27, 2021

Ожесточенные столкновения продолжаются также в провинциях Кандагар и Баглан. Как утверждают представители вооруженных сил страны, они отбили часть территорий у талибов. Однако СМИ сообщают, что боевики по-прежнему сохраняют контроль над некоторыми районами в центральной части Баглана.

Директор департамента общественного здравоохранения города Кундуз Эхсанулла Фазли заявил, за истекшую неделю боев 29 мирных жителей были убиты и 225 ранены.

Блицкриг

Талибы взяли под контроль десятки районов с тех пор, как в мае силы США и НАТО начали окончательный вывод войск из региона.

22 июня боевики захватили Шерхан-Бандар, главный пограничный переход между Афганистаном и Таджикистаном. Это стало их наиболее значимым прорывом за последние месяцы.

Taliban has take control of Shir Khan Bandar, a key port of entry situated between Afghanistan and Tajikistan in the northern province of Kunduz. @rivmonitoring reports. pic.twitter.com/w171cNdvzk — Habib Khan (@HabibKhanT) June 22, 2021

Группировка также заявляет о захвате 90 из более чем 400 районов страны, однако достоверность этих данных оспаривается правительством.

Катарский договор

Напомним, что в феврале 2020 года в столице Катара представители «Талибана» подписали со Штатами договор, согласно которому иностранный контингент должен был покинуть Афганистан к маю текущего года.

Однако президент США Джо Байден продлил этот срок до 11 сентября. Ожидается, что отвод основной части американских сил завершится уже к 4 июля. При этом представители мирового сообщества опасаются, что после окончательного вывода зарубежных военных талибы обеспечат себе полный контроль над республикой, а официальное правительство падет.

На фоне эскалации вооруженного конфликта в стране президент Афганистана Ашраф Гани посетил США для встречи с Байденом, который пообещал поддержку Кабулу со стороны Вашингтона, но заявил, что афганцы должны сами решать свое будущее.

По оценкам Брауновского университета, около 241 000 человек погибли за время войны после вторжения США в Афганистан в 2001 году.

1 Организация запрещена на территории РФ.