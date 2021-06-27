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Болсонару освистали во время визита в штат Санта-Катарина

Латинская Америка
Болсонару освистали во время визита в штат Санта-Катарина
Global Look Press  /  Brayan Martins / Keystone Press Agency

Флорианополис, 27 июня. Президент Бразилии Жаир Болсонару был встречен масштабными протестами в ходе визита в южный штат Санта-Катарина. Об этом сообщает агентство Brasil de Fato.

По всей территории штата, от западных границ до восточного побережья, прошли манифестации против визита президента. Крупнейшие акции протеста были организованы в городах Шапеко, Конкордия, Лажис, Жарагуа-ду-Сул и в столице Флорианополисе. Участники требовали отставки главы государства, предоставления вакцин для всего населения и возобновления выплаты материальной помощи в период пандемии в размере около 120 долларов.

Протесты прошли в свете публикации некоторых результатов проводимого Сенатом расследования управления страной правительством в период пандемии. Так, был подтвержден отказ властей покупать вакцину Pfizer, когда страна нуждалась в этом, и раскрыта коррупционная схема, связанная с покупкой индийского препарата Covaxin.

Жаир Болсонару, который прибыл днем 25 июня в Шапеко с целью провести встречу с мэрами и предпринимателями штата, был встречен протестующими местными жителями, обвиняющими его в 500 тысячах смертей от COVID-19. Вечером того же дня граждане Шапеко и Сан-Мигеля-ду-Уэсти отдали дань памяти жертвам пандемии.

Утром 26 июня президент принял участие в мотопробеге в Шапеко вместе со своими сторонниками, которые не носили защитные маски, несмотря на большое скопление людей.

Болсонару освистали во время визита в штат Санта-Катарина
PrScr Twitter  / @MidiaNINJA

В городе Пальоса, расположенном недалеко от Флорианополиса, протесты начались утром 26 июня. Участники, держащие в руках плакаты с надписями «Уходи, Болсонару» и «Вакцина прямо сейчас», осудили коррупцию и плохое управление страной в период пандемии.

Сотни человек, в том числе представители коренных народов, собрались на площади Танкреду Невиса во Флорианополисе. Кроме вакцины и отставки президента, протестующие выступили против принятия закона, ограничивающего территории индейских резерваций.

20 июня во всех 26 штатах Бразилии состоялись многотысячные протесты против президента Жаира Болсонару и его политики борьбы с COVID-19.

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