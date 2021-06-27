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Эксперты Роскачества проверили более 40 марок пельменей

Общество
Эксперты Роскачества проверили более 40 марок пельменей
pixabay.com

Москва, 27 июня. Безопасность и качество 48 российских торговых марок пельменей оценили специалисты Роскачества. Результаты аналитики появились на сайте организации.

Согласно выводам экспертов, во всей тестируемой продукции не были обнаружены следы ГМО, тяжелых металлов, недопустимых показателей полифосфатов, пестицидов, а также листерий, сальмонелл и консервантов, пишут «Известия». Вместе с этим эксперты сообщили, что ни одна марка пельменей не получила маркировки «Знак качества».

Среди всех образцов присутствовали ДНК крупного рогатого скота и свиньи. Несмотря на это, в продукции некоторых компаний наблюдались не заявленные в составе виды мяса, которые могли попасть в пельмени с плохо промытой ленты на производстве.

Эксперты Роскачества оценили шоколадный пломбир 20 отечественных торговых марок на соответствие критериям качества. Как сообщалось ранее, в некоторых продуктах были найдены следы плесени и дрожжей.

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роскачество проверка пельмени
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