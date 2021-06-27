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Фальков объяснил, нужен ли ПЦР-тест на COVID-19 при поступлении в российские вузы

Общество
Фальков объяснил, нужен ли ПЦР-тест на COVID-19 при поступлении в российские вузы
Невские Новости  /  Кирилл Конторщиков

Москва, 27 июня. Абитуриентам для поступления в российские вузы не требуется предоставлять результаты ПЦР-теста или проходить вакцинацию от коронавируса.

Сейчас абсолютное большинство поступающих подают документы удаленно. Об этом заявил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.

«Вопрос поступления никак не связан с вакцинацией сегодня», — подчеркнул он.

Как стало известно ранее, в Минобрнауки РФ рассматривают вопрос перевода студентов в другие вузы с сохранением бюджетного места. Однако на данный момент неизвестно, как скоро у учащихся появится такая возможность.

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