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Бизнес стал чаще использовать СБП после обнуления комиссии

Экономика
Бизнес стал чаще использовать СБП после обнуления комиссии
Агентство городских новостей Москва  /  Кирилл Зыков

Москва, 27 июня. Российские банки зафиксировали всплеск интереса малого и среднего бизнеса к Системе быстрых платежей (СБП) после заявления президента Владимира Путина о возмещении комиссий.

Представители крупнейших банков страны рассказали, что в июне наблюдают трехкратный рост обращений предпринимателей на подключение к СБП. По мнению банкиров, СБП без комиссий значительно ускорит внедрение цифровых технологий в малом и среднем бизнесе. При таких условиях система становится наиболее оптимальным, технологичным, быстрым и эффективным инфраструктурным решением для торгово-сервисных предприятий, пишет газета «Известия».

Президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), предложил до конца 2021 года возмещать малому и среднему бизнесу комиссию за прием платежей через СБП. В настоящее время сбор составляет от 0,4% до 0,7%. По мнению президента, сейчас система используется не так эффективно, как можно было бы это делать.

Путин ранее поручил правительству и Госдуме принять поправки в законодательство, освобождающие часть малых и средних предприятий от представления налоговой декларации. Глава кабинета министров Михаил Мишустин и спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин должны доложить о выполнении поручения до конца декабря 2021 года.

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путин банки бизнес мсп быстрые платежи сбп
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