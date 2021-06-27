Немецкая журналистка назвала фатальным отказ Европы от саммита с РФ

Берлин, 27 июня. Нежелание Европы проводить саммит при участии России может стать фатальным. Об этом заявила немецкая журналистка Сабина Шольт в эфире канала Das Erste.

По мнению Шольт, отношениям между Европой и Россией необходима перезагрузка. Ведь в последнее время диалог с Россией велся лишь с помощью санкций, что не привело ни к чему хорошему. Также журналистка подчеркнула правильность решения лидеров Германии и Франции в желании пообщаться с Россией, ведь даже президент США Джо Байден изъявил желание в необходимости диалога с РФ. Тем не менее, договориться о встрече европейцы не смогли.

Решение вопроса усложняется тем, что Европа на данный момент расколота — желание вести диалог с Россией исходит лишь от Германии и Франции, а страны Восточной Европы противятся этому. Это является настоящей катастрофой, ведь Россия сейчас может просто наблюдать за конфликтом между странами-членами Евросоюза, который делает их слабее, отметила Шольт. По ее мнению, странам Европы следует начать диалог с Россией.

Ранее сообщалось, что идею саммита Евросоюза и России оценили французы. По мнению читателей популярного издания Le Figaro, Евросоюз не должен ориентироваться на США, если хочет наладить отношения с Москвой. Некоторые пользователи высказали благодарность в адрес президента РФ Владимира Путина за то, что он сохранил Россию.