Анастасия Макеева показала ссадину после драки с бывшей женой Романа Малькова

Москва, 27 июня. Актриса Анастасия Макеева рассказала о конфликте со Светланой Мальковой, бывшей женой ее супруга Романа. Артистка показала последствия столкновения с соперницей.

Экс-звезда телепроекта «Точь-в-точь» Анастасия Макеева схлестнулась в драке с бывшей супругой своего возлюбленного: конфликт между соперницами произошел за кулисами программы «Прямой эфир». Светлана Малькова утверждала, что актриса спровоцировала ее на агрессивную реакцию. Результатом сражения стало рассечение на лице Макеевой. Артистка рассказала об инциденте в интервью шоу «Ты не поверишь!» и показала, как выглядит ее лицо после удара Мальковой.

«Она ударила меня телефоном по лицу. Немного рассекла щеку. Еще у меня синяк есть. Она сказала, что я ее спровоцировала. Не отрицаю. Наверное, спровоцировала. Не вижу ничего такого. Мы были в полиции и травмпункте. Ей будет пять тысяч рублей штрафа. Мне некогда, если честно, заниматься этим тяф-тяф», — заявила актриса.

В настоящий момент отношения между Макеевой и Мальковой становятся все более натянутыми. Недавно старший сын Романа Малькова предпочел переехать от многодетной матери к отцу и его новой супруге. Несмотря на это, Светлана Малькова не оставляет надежды, что ребенок рано или поздно вернется к братьям и сестре.

Блогер Лена Миро отреагировала на новости о конфликте между Макеевой и Мальковой. Она объяснила, почему сомневается в чувствах актрисы к пасынку и новому мужу.