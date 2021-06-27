Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Архангельск Владивосток Вологда Воронеж Екатеринбург Калининград Карелия Краснодар Крым Мурманск Нижний Новгород Новгород Новосибирск Оренбург Пермь Псков Самара Сыктывкар Хабаровск Челябинск
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
27 июня 15:27
15:26
Происшествия
Суд в Липецкой области арестовал 19-летнего организатора «групп смерти»
15:23
Евро 2020
Андрей Талалаев считает закономерным результат сборной России на Евро-2020
15:22
Происшествия
Купание в бочке закончилось смертью для подростка в Подмосковье
15:18
Общество
Врач-терапевт поддержал совет Роспотребнадзора избегать физических нагрузок в жару
15:15
Общество
Число жертв коронавируса в Пензенской области перевалило за тысячу
15:11
Общество
Эксперты Роскачества проверили более 40 марок пельменей
15:08
Общество
Фальков объяснил, нужен ли ПЦР-тест на COVID-19 при поступлении в российские вузы
15:08
Экономика
Бизнес стал чаще использовать СБП после обнуления комиссии
15:07
Общество
Нижегородские медведи отправились в «свадебное путешествие» и попали на видео
15:06
Весь мир
Северо-запад США накрыла небывалая жара
Все новости

Правительство создаст систему поддержки инвестпроектов по поручению Путина

  /   Обновлено: 27 июня 2021 14:55
Экономика
Правительство создаст систему поддержки инвестпроектов по поручению Путина
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Москва, 27 июня. Действие комплексной системы поддержки инвестиционных проектов должно начаться во всех регионах России до 2024 года.

Такое поручение президент Владимир Путин сделал после Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Первоочередной целью проекта станут те регионы, которые привлекают сравнительно низкое количество инвестиций. Кроме того, поставлена задача скооперировать действия федеральных и региональных властей по улучшению делового климата и инвестиционной привлекательности субъектов РФ.

Кабмин будет обязан предоставить отчет о проделанной работе до 1 ноября текущего года.

Эксперт Дмитрий Панов рассказывал, как региону привлекать больше сторонних вложений. В частности, он объяснил принцип повышения инвестиционного рейтинга Санкт-Петербурга.

Вернуться назад

Все новости / Экономика / Правительство создаст систему поддержки инвестпроектов по поручению Путина
путин кабмин регионы поручение путина инвестпроекты
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru