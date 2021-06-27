Правительство создаст систему поддержки инвестпроектов по поручению Путина

Москва, 27 июня. Действие комплексной системы поддержки инвестиционных проектов должно начаться во всех регионах России до 2024 года.

Такое поручение президент Владимир Путин сделал после Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Первоочередной целью проекта станут те регионы, которые привлекают сравнительно низкое количество инвестиций. Кроме того, поставлена задача скооперировать действия федеральных и региональных властей по улучшению делового климата и инвестиционной привлекательности субъектов РФ.

Кабмин будет обязан предоставить отчет о проделанной работе до 1 ноября текущего года.

Эксперт Дмитрий Панов рассказывал, как региону привлекать больше сторонних вложений. В частности, он объяснил принцип повышения инвестиционного рейтинга Санкт-Петербурга.