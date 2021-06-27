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Американский эсминец USS Ross прибыл в Одессу для участия в учениях Sea Breeze

  /   Обновлено: 27 июня 2021 14:59
Армия
Американский эсминец USS Ross прибыл в Одессу для участия в учениях Sea Breeze
navy.mil  /  ВМФ США

Одесса, 27 июня. Американский ракетный эсминец USS Ross зашел в порт Одессы, чтобы присоединиться к учениям Sea Breeze.

Вскоре в Черном море стартуют международные учения Sea Breeze с участием рекордного количества стран. К маневрам присоединятся военные с Украины, из Канады, Нидерландов, США, Греции и других государств. Всего будет задействовано около 40 военных самолетов и более 30 кораблей.

Ранее в Национальном центре управления обороной России сообщили, что эсминец ВМС США USS Ross находится под наблюдением российских военных. Специалисты Черноморского флота РФ уже установили наблюдение за американским кораблем.

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сша одесса черное море uss ross
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