Рыбаки из Архангельской области спасли тонувшего подростка

Архангельск, 27 июня. Рыбаки подобрали утопавшего молодого человека и доставили его на берег. Инцидент произошел на реке Вычегда.

В диспетчерскую службу МЧС обратился мужчина, который увидел тонувшего молодого человека. К месту происшествия были направлены спасатели, сотрудники экстренных служб и Коряжемской городской службы.

Однако их помощь попавшему в беду молодому человеку не потребовалась. Юношу подобрали рыбаки и высадили на песчаной косе. К медикам после ЧП подросток не обращался.

Ранее ульяновские спасатели достали из воды тонувшего гражданина Йемена. Инцидент произошел на центральном городском пляже.