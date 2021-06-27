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Рыбаки из Архангельской области спасли тонувшего подростка

  /   Обновлено: 27 июня 2021 14:50
Общество
Рыбаки из Архангельской области спасли тонувшего подростка
pixabay.com

Архангельск, 27 июня. Рыбаки подобрали утопавшего молодого человека и доставили его на берег. Инцидент произошел на реке Вычегда.

В диспетчерскую службу МЧС обратился мужчина, который увидел тонувшего молодого человека. К месту происшествия были направлены спасатели, сотрудники экстренных служб и Коряжемской городской службы.

Однако их помощь попавшему в беду молодому человеку не потребовалась. Юношу подобрали рыбаки и высадили на песчаной косе. К медикам после ЧП подросток не обращался.

Ранее ульяновские спасатели достали из воды тонувшего гражданина Йемена. Инцидент произошел на центральном городском пляже.

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