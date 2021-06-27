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Врач-терапевт поддержал совет Роспотребнадзора избегать физических нагрузок в жару

Общество
Врач-терапевт поддержал совет Роспотребнадзора избегать физических нагрузок в жару
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В жаркие дни особенно важно следить за своими физическими ощущениями, чтобы избежать опасного для организма перегрева. Об этом в беседе с ФАН напомнил врач-терапевт, пульмонолог, профессор РНИМУ им. Н. И. Пирогова Александр Карабиненко.

Доктор прокомментировал рекомендации Роспотребнадзора, согласившись с тем, что физические нагрузки в жару лучше снизить до минимума.

«Когда человек выполняет большие физические нагрузки, вырабатывается повышенное эндогенное тепло, то есть тепло нашего организма. Считается нормой, когда эндогенная температура составляет 37,5–38 градусов. А при физической нагрузке она может быть уже 39–40 градусов. Еще и снаружи на улице 40 градусов. Быстрее наступает перегрев, поэтому и рекомендуют снижать нагрузки», — говорит доктор.

Врач-терапевт поддержал совет Роспотребнадзора избегать физических нагрузок в жару
unsplash.com  / Manki Kim

С нагрузками или нет, но в знойную погоду нам хочется более легкой пищи, ведь потребность организма в энергии снижается. Куда важнее в таких условиях помнить о водном балансе и не отказывать себе в необходимом количестве жидкости, отмечает один из советов федеральной службы Александр Карабиненко.

«Я думаю, что все индивидуально. Если человек хочет есть — ему надо поесть. Не надо себя томить и ждать вечерних и утренних часов. Главное — жидкости больше. И не надо никаких других напитков — охлажденная вода и все», — подчеркивает специалист.

При этом терапевт отметил, что одна альтернатива все-таки есть — горячий зеленый чай. Многие жители среднеазиатских республик, где держится знойный климат, утоляют жажду именно этим нехитрым напитком, ведь он прекрасно охлаждает организм в летние дни.

Врач-терапевт поддержал совет Роспотребнадзора избегать физических нагрузок в жару
pixabay.com  / 

Ранее диетолог Елена Соломатина напомнила россиянам, что не следует заменять привычную еду фруктами в жаркое время года. Сладкие плоды принесут организму пользу лишь в случае, если он будет получать продукты, богатые белком.

 

 

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