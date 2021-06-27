Захарова высмеяла потерю британских секретных документов об эсминце Defender

Москва, 27 июня. Британия продемонстрировала очередную провокацию и порцию вранья для ее прикрытия, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Так она отреагировала на потерю секретных документов Великобритании, в которых были сведения об инциденте с эсминцем Defender в Черном море.

Журналисты BBC обнародовали материалы из секретных документов Лондона, в которых содержалась информация о ситуации с эсминцем. Там сказано, что Лондон такими действиями продемонстрировал поддержку Киеву. В британском минобороны уже признали тот факт, что документы были утрачены.

По словам представителей BBC, материалы нашел случайный прохожий у автобусной остановки в графстве Кент. Мария Захарова иронично ответила, что «российские хакеры» не нужны, когда есть такие автобусные остановки.

«Агенты 007 уже не те», — написала дипломат в Telegram.

Британский эсминец Defender ранее зашел в акваторию Черного моря и нарушил российскую государственную границу. Американцы назвали провокации британского военного судна «бряцаньем оружия».