Пожар уничтожил два католических храма в Канаде

Оттава, 27 июня. Вторая пара церквей сгорела в Британской Колумбии за последние две недели.

Согласно информации правоохранительных органов, оба сгоревших накануне храма находились на территории, где проживает коренное население Канады. Пожар начался рано утром, а к приезду пожарных строения сгорели дотла, передают местные СМИ.

Правоохранители выяснили, что на прошлой неделе храмы сгорели по причине поджога, причем виновных так и не удалось найти. По последним двум эпизодам пока такой информации нет. Стражи порядка выясняют все обстоятельства и детали резонансного ЧП.