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Пожар уничтожил два католических храма в Канаде

  /   Обновлено: 27 июня 2021 14:45
Происшествия
Пожар уничтожил два католических храма в Канаде
Невские Новости  /  Мария Власова

Оттава, 27 июня. Вторая пара церквей сгорела в Британской Колумбии за последние две недели.

Согласно информации правоохранительных органов, оба сгоревших накануне храма находились на территории, где проживает коренное население Канады. Пожар начался рано утром, а к приезду пожарных строения сгорели дотла, передают местные СМИ.

Правоохранители выяснили, что на прошлой неделе храмы сгорели по причине поджога, причем виновных так и не удалось найти. По последним двум эпизодам пока такой информации нет. Стражи порядка выясняют все обстоятельства и детали резонансного ЧП.

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