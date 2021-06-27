Армения опровергла заявление Баку об обстреле азербайджанских военных

Ереван, 27 июня. Министерство обороны Армении опровергло заявление азербайджанского военного ведомства об инциденте в Гегаркуникской области.

Как утверждают в Ереване, армянские военные не открывали огонь по расположениям Вооруженных сил Азербайджана. При этом заявление Баку в министерстве называют «дезинформацией».

«Минобороны Азербайджана распространяет очередную дезинформацию об обстреле в течение нескольких часов армянскими ВС азербайджанских позиций на армяно-азербайджанской границе на участке Гегаркуникской области. Вооруженные силы Армении не открывали огонь по направлению азербайджанских позиций», — говорится в сообщении.

Ранее в минобороны Азербайджана заявляли, что подразделения армии Армении открыли огонь по азербайджанской территории. Как сообщает «Царьград», недавно Баку вернул Еревану заблудившегося в тумане солдата. Его изначально приняли за диверсанта.