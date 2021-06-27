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Армения опровергла заявление Баку об обстреле азербайджанских военных

Армия
Армения опровергла заявление Баку об обстреле азербайджанских военных
wikipedia.org

Ереван, 27 июня. Министерство обороны Армении опровергло заявление азербайджанского военного ведомства об инциденте в Гегаркуникской области.

Как утверждают в Ереване, армянские военные не открывали огонь по расположениям Вооруженных сил Азербайджана. При этом заявление Баку в министерстве называют «дезинформацией».

«Минобороны Азербайджана распространяет очередную дезинформацию об обстреле в течение нескольких часов армянскими ВС азербайджанских позиций на армяно-азербайджанской границе на участке Гегаркуникской области. Вооруженные силы Армении не открывали огонь по направлению азербайджанских позиций», — говорится в сообщении.

Ранее в минобороны Азербайджана заявляли, что подразделения армии Армении открыли огонь по азербайджанской территории. Как сообщает «Царьград», недавно Баку вернул Еревану заблудившегося в тумане солдата. Его изначально приняли за диверсанта.

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