Лариса Долина сообщила результат тестирования на коронавирус

Москва, 27 июня. Народная артистка России Лариса Долина сообщила результат повторного тестирования на коронавирус нового типа. Звезда, согласно ее посту в Instagram, излечилась от вируса.

Джазовая исполнительница решила сама сообщить радостную новость своим поклонникам. На фотографии звезда позирует в светлой рубашке в мелкую клетку с милой нашивкой в виде зайца. Несмотря на болезнь, артистка выглядит посвежевшей.

«Спешу сообщить, что результат вчерашнего повторного теста отрицательный, мы выкарабкались!» — подписала снимок артистка.

Поклонники с восторгом восприняли новость своего кумира. Многие обрадовались, что слухи о состоянии здоровья артистки оказались далеки от действительности. Фолловеры пожелали артистке скорее приходить в себя и возвращаться к работе.

«Слава богу... Берегите себя... Искренне желаю полного выздоровления»; «Лариса Александровна, будьте здоровы и берегите себя! Выглядите шикарно»; «Отлично выглядите, даже помолодели словно. Здоровья вам!» — отметили поклонники артистки.

О болезни звезды сообщили люди из ее окружения. У Долиной несколько дней держалась высокая температура, ощущалась сильная слабость в совокупности с потерей обоняния, сообщает «Вечерняя Москва».

В Сети сразу же стали распространяться слухи об ухудшении ее состояния. Долина не стала терпеть домыслы и резко ответила всем журналистам, назвав их «исчадием ада».