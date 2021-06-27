Российские власти освободят МСП от представления налоговой декларации

Москва, 27 июня. Правительство и Госдума должны будут принять поправки в законодательство, освобождающие часть малых и средних предприятий от представления налоговой декларации.

Соответствующее поручение дал президент РФ Владимир Путин. Документ опубликован в перечне поручений по итогам ПМЭФ-2021. Речь идет об изменении закона, предусматривающего освобождение налогоплательщиков, отнесенных к субъектам МСП, применяющих упрощенную систему налогообложения и использующих контрольно-кассовую технику, от обязанности представлять налоговую декларацию.

Ответственным за выполнение задачи назначен премьер-министр Михаил Мишустин. Вместе с ним с докладом перед главой государства по указанной теме выступит спикер Госдумы Вячеслав Володин. Они отчитаются об изменении налогового законодательства до 30 декабря текущего года.

Президент ранее поручил кабмину внести до конца 2021 года внести ряд изменений в антимонопольное законодательство.